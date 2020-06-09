Экс-президент «Барселоны»: Фигу был предателем, а Перес совершил грязный поступок

Бывший президент «Барселоны» Джоан Гаспарт рассказал о скандальном переходе Луиша Фигу в «Реал».
«Фигу был предателем. В ту же ночь, когда я был избран президентом «Барселоны», Фигу позвонил мне и сказал, что у него есть два билета — один в Мадрид и один в Барселону. Он сказал, что агент подписал контракт с « Реалом». Если Фигу не подпишет его, то должен будет заплатить около € 3 млн. Он сказал, что не подведёт агента, но если «Барселона» заплатит эти деньги, то он останется. Я сказал, что мы заплатим эту сумму. Фигу попросил взять документ с банковскими гарантиями, но была ночь, и мне не удалось этого сделать. Я дал ему гарантию, что мы возьмём на себя обязательства, но он перешёл в «Реал». Это был грязный и коварный поступок моего хорошего друга Флорентино Переса», — приводит слова Гаспарта Sport.es.
Напомним, трансфер Фигу из «Барселоны» в «Реал» произошёл в 2000 году. Он выступал за «Реал» в период с 2000 по 2005 год. В составе «Королевского клуба» Луиш сыграл 239 матчей и забил 57 мячей. Карьеру футболиста он завершил в 2009 году, будучи игроком «Интера». Также португалец выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Барселону».
- 9 июня 2020
-
06:26
-
05:59
-
05:39
-
04:54
-
04:40
-
03:00
-
02:38
-
02:17
-
01:49
-
00:52
-
00:35
-
00:17
-
00:02
- 8 июня 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:22
-
22:51
-
22:48
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:06
-
21:55
-
21:40
-
21:28
-
21:27
-
21:08
-
21:03
-
20:53
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:07
-
19:58