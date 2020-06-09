Майка Ричардс — о расизме: женщины держат сумку покрепче, когда я просто прохожу рядом

Бывший защитник «Манчестер Сити» и национальной команды Англии Майка Ричардс рассказал о расовых предрассудках в Великобритании.
«Даже сейчас, когда я просто прохожу рядом, женщины держат сумку покрепче. Я иду по улице, а люди оборачиваются и смотрят на меня, будто я какой-то пришелец.
Сложно всё это объяснить. Люди говорят: «Ой, дело вовсе не в расе». Но глубоко-глубоко внутри можно ощутить это чувство.
У меня есть несколько белых друзей, и сейчас они начинают понимать, что я на самом деле чувствую. Не скажу, что они слепы, но в обычное время они этого не могут заметить», — сказал Ричардс в интервью BBC 5 Live Sport.
Майка защищал цвета сборной Англии с 2006 по 2012 год. В составе «Сити» защитник выиграл Кубок Англии (2011), стал чемпионом Премьер-лиги (2012) и завоевал Кубок английской лиги (2014).
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