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Бывшая жена Кержакова объяснила их развод оскорбительной цитатой из фильма

Бывшая жена Кержакова объяснила их развод оскорбительной цитатой из фильма
Футбол / РПЛ 0

Милана Тюльпанова, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита», а ныне главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова, в своём «инстаграме» ответила на вопрос об их разводе.

«Почему развелись с мужем? Потому что он был… Знаете, как говорили в фильме «Знакомство с Факерами». [Козёл] (Милана не произнесла ничего вслух, но намекнула на более грубое слово)», — сказала Тюльпанова.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кержаков и Тюльпанова поженились в июне 2015 года. Милана является дочерью сенатора Вадима Тюльпанова, который скончался в апреле 2017 года. В том же месяце у пары родился сын Артемий. В мае 2018 года Александр и Милана разорвали отношения, а в апреле 2019-го они развелись.

37-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». Большую часть своей карьеры он провёл в петербургском клубе, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год.

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