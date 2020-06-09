«Милан» и «Эвертон» хотят приобрести Мемфиса Депая. «Лион» просит за игрока € 30 млн

Руководство «Лиона» не может договориться о продлении контракта с нападающим Мемфисом Депаем. 26-летний нидерландец рассматривает вариант со сменой клуба нынешним летом, сообщает Calciomercato.com.

Мемфис выступает за «Лион» с января 2017 года. Его соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Французский клуб готов расстаться с футболистом за € 30 млн.

Главными претендентами на Депая являются «Милан» и ливерпульский «Эвертон». Красно-чёрные уже несколько месяцев следят за ситуацией форварда и готовы начать переговоры о трансфере с «Лионом».

В сезоне-2019/2020 Мемфис забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах французской Лиги 1. В 5 встречах Лиги чемпионов нидерландец записал на свой счёт 5 голов.