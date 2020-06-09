Евгений Савин: канал «КраСава» может скоро закрыться. Не хочу делать выпуски ради выпусков

Блогер Евгений Савин сообщил, что его YouTube-канал «КраСава» из-за отсутствия разнообразия может закрыться в ближайшем будущем.

«Хочу снимать разные выпуски, но не везде пускают, не везде могу нарыть информацию. У меня зачастую так: база, игрок, матч, эмоции. Я хочу разные выпуски делать, но где-то люди боятся говорить, где-то информации не хватает. Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять. И поэтому я недавно смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется. Не хочу делать то, что вызывает механику — не творчество, а выпуски ради выпусков.

Хочется поднимать не только веселье, но и проблемы. Но если везде будут стопить, если везде люди будут бояться… Ну что я могу сделать? Я же не Следственный комитет, не Счётная палата, перед которыми двери всех клубов открыты. Если людям это не надо, если меня будут блочить везде, тогда и смысла в канале «КраСава» не будет вообще. Хочется делать больше таких выпусков, как с Александром Кокориным и про фанатов. Но Кокорин — один такой футболист в России, второго Кокорина нет», — сказал Савин в интервью каналу «ЧестнОК» в YouTube.