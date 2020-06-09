Агузаров рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы в АПЛ

Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассказал о работе с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой и несостоявшемся переезде игрока в английскую Премьер-лигу.



«Мы работали с Артёмом небольшой отрезок времени. После ЧМ-2018 вместе с Base Soccer в лице Шандора Варги и компанией Жорже Мендеша пытались устроить его в АПЛ. Самый серьёзный интерес возникал со стороны «Кардифф Сити» и «Вест Хэма». В первый клуб Артём сам отказался переходить — команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки. «Вест Хэм» Мануэля Пеллегрини долго думал, но в итоге решил подписать испанца Лукаса из «Депортиво». Компании Мендеша мы с Артёмом давали авторизацию на ведение переговоров с «Эвертоном» и «Ньюкаслом», однако до перехода дело в итоге не дошло.



Считаю, что Дзюба и тогда, и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают и подтверждение тому — относительно недавний звонок Моуринью моему партнёру. У Жозе в «Тоттенхэме» травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе», — цитирует Агузарова «Спорт-экспресс».



Дзюба является воспитанником «Спартака», цвета которого защищал с 2006 по 2015 год. В этот период Артём также выступал на правах аренды за «Томь» и «Ростов». По истечении контракта с красно-белыми 31-летний форвард перебрался в «Зенит», а в 2018 году играл в аренде в тульском «Арсенале». В сборную России вызывается с 2011 года.

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