Гендиректор «Интера»: если Лаутаро Мартинес уйдёт, его заменит топ-игрок

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Лаутаро Мартинеса в «Барселону».



«Сейчас трудно говорить о будущем Лаутаро. Я говорю ему, что нужно фокусироваться на настоящем, что сезон продолжится и у команды по-прежнему есть цели. У клуба нет никакого желания продавать Мартинеса – он молод, является важным элементом в системе Конте, и у него большое будущее. Но у него есть отступные.



Я не знаю, что думают в «Барселоне». Возможно, у них тоже есть альтернативные варианты. Надеюсь, что они не активируют опцию выкупа. Если же Лаутаро покинет нас, то его заменит топ-игрок», — цитирует Маротту Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с Мартинесом условия контракта. Отступные в действующем соглашении 22-летнего аргентинца составляют € 111 млн.

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