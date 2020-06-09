«Ювентус» готов платить Артуру в три раза больше, чем «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос получит серьёзную финансовую выгоду, если перейдёт в «Ювентус».
Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро в своём «твиттере», «бьянконери» готовы платить бразильцу в три раза больше, чем он получает в каталонском клубе. На этой неделе «старая синьора» активизируется в переговорах по хавбеку.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет включить Артура в сделку по полузащитнику «Ювентуса» Миралему Пьяничу. Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию, однако, по последней информации СМИ, сейчас он готов к переходу.
Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
- 9 июня 2020
-
12:43
-
12:21
-
12:00
-
11:59
-
11:38
-
11:38
-
11:11
-
10:55
-
10:36
-
10:22
-
10:01
-
10:00
-
09:39
-
09:25
-
08:31
-
07:17
-
07:02
-
06:26
-
05:59
-
05:39
-
04:54
-
04:40
-
03:00
-
02:38
-
02:17
-
01:49
-
00:52
-
00:35
-
00:17
-
00:02
- 8 июня 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:22
-
22:51