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«Ювентус» готов платить Артуру в три раза больше, чем «Барселона»

«Ювентус» готов платить Артуру в три раза больше, чем «Барселона»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос получит серьёзную финансовую выгоду, если перейдёт в «Ювентус».

Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро в своём «твиттере», «бьянконери» готовы платить бразильцу в три раза больше, чем он получает в каталонском клубе. На этой неделе «старая синьора» активизируется в переговорах по хавбеку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет включить Артура в сделку по полузащитнику «Ювентуса» Миралему Пьяничу. Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию, однако, по последней информации СМИ, сейчас он готов к переходу.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Артур готов перейти из «Барселоны» в «Ювентус»
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