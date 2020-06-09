«Ювентус» готов платить Артуру в три раза больше, чем «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос получит серьёзную финансовую выгоду, если перейдёт в «Ювентус».



Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро в своём «твиттере», «бьянконери» готовы платить бразильцу в три раза больше, чем он получает в каталонском клубе. На этой неделе «старая синьора» активизируется в переговорах по хавбеку.



Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет включить Артура в сделку по полузащитнику «Ювентуса» Миралему Пьяничу. Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию, однако, по последней информации СМИ, сейчас он готов к переходу.



Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Артур готов перейти из «Барселоны» в «Ювентус»