Клопп: думаю, мы ещё сможем увидеть старого Гётце. Он исключительный футболист
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, который покинет клуб нынешним летом.
«Марио, вероятно, понадобится провести несколько встреч подряд. Ему нужен клуб, который избавит его от чувства, что ему нужно менять мир в каждом матче. Он просто должен нормально играть — снова и снова. Тогда, думаю, мы ещё увидим старого Гётце.
Очевидно, что это невозможно осуществить в «Боруссии», учитывая их мощь в атаке. Марио исключительный футболист и человек. Мне он очень нравится. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на Sky Germany.
Ранее сообщалось, что одним из клубов, претендующих на подписание контракта с Гётце, является «Милан».
Марио Гётце впервые стал отцом
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