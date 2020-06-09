«Хоффенхайм» расстался с главным тренером. Эта отставка стала рекордной для Бундеслиги

«Хоффенхайм» на своём официальном сайте объявил об уходе Альфреда Шрёдера с поста главного тренера команды.
Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В заявлении клуба отмечается, что между Шрёдером и руководством возникли разногласия относительно дальнейшего развития команды, в связи с чем в сотрудничестве в оставшейся части сезона не осталось смысла.
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», эта отставка стала рекордной. 9 июня – самая поздняя дата увольнения тренера в Бундеслиге в ходе сезона.
Шрёдер возглавил «Хоффенхайм» летом прошлого года. Ранее он работал ассистентом в штабе Юлиана Нагельсмана, а также занимал аналогичную должность в «Витессе», «Твенте» и – с лета 2018 года – «Аяксе». В сезоне-2014/2015 он находился на посту главного тренера «Твенте».
После 30 туров «Хоффенхайм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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