Экс-игрок сборной Англии: Вернер — не Месси и Роналду. В «Ливерпуле» он мог бы облажаться

Экс-нападающий «Ливерпуля» и национальной команды Англии Стэн Коллимор считает, что его бывший клуб поступил правильно, отказавшись от трансфера форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. По информации СМИ, 24-летний немец продолжит карьеру в лондонском «Челси».

«Вернер — добротный нападающий, универсальный атакующий футболист. Но я не понимаю болельщиков «Ливерпуля», которые рыдают из-за того, что клуб не смог его приобрести. Тимо — не Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Не пытаюсь сказать что-то обидное в сторону «Челси». Они отлично подходят друг другу, поэтому на «Стэмфорд Бридж» должны радоваться этому трансферу. Вернер улучшит их молодую команду, сделает её крепким претендентом на первую четвёрку АПЛ.

Но «Ливерпуль» — победитель Лиги чемпионов, чемпион мира, а скоро станет ещё и чемпионом Премьер-лиги. В таком клубе Тимо бы столкнулся с огромным давлением. Допускаю, что в «Ливерпуле» он мог бы облажаться», — цитирует Коллимора Mirror.