Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке России пройдёт в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале объявил место проведения полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».



«РФС признаёт, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка.



При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/2020. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе. По этому принципу была проведена игра «Химки» – «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.



В четвертьфинале Кубка России «Зенит» на выезде одолел «Ахмат» в дополнительное время со счётом 2:1. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА, также вырвав победу по итогам 120 минут (3:2).



Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.