Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Тарханов подписал двухлетний контракт с «Енисеем»

Александр Тарханов подписал двухлетний контракт с «Енисеем»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Енисей» в своём «инстаграме» объявил о заключении контракта с Александром Тархановым. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

«Необходимо создать отличный коллектив, ведь только сплотившись, сможем добиться хороших результатов. Мы должны быть едины. Не должно быть разногласий, их я буду пресекать. Состав для ФНЛ у «Енисея» боеспособный, теперь важно сделать из него команду», — сказал Тарханов.

Отмечается, что 11 июня красноярская команда в полном составе пройдёт тест на коронавирус, после чего приступит к тренировкам на Центральном стадионе. У клуба есть предварительная договорённость о проведении двух товарищеских матчей с «Томью». В планах «Енисея» также сбор в западной части России перед началом нового сезона ФНЛ.

Тарханов: почему бы «Енисею» не выйти в РПЛ? Всё возможно!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020