Александр Тарханов подписал двухлетний контракт с «Енисеем»

«Енисей» в своём «инстаграме» объявил о заключении контракта с Александром Тархановым. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.



«Необходимо создать отличный коллектив, ведь только сплотившись, сможем добиться хороших результатов. Мы должны быть едины. Не должно быть разногласий, их я буду пресекать. Состав для ФНЛ у «Енисея» боеспособный, теперь важно сделать из него команду», — сказал Тарханов.

Отмечается, что 11 июня красноярская команда в полном составе пройдёт тест на коронавирус, после чего приступит к тренировкам на Центральном стадионе. У клуба есть предварительная договорённость о проведении двух товарищеских матчей с «Томью». В планах «Енисея» также сбор в западной части России перед началом нового сезона ФНЛ.