Согласны с решением провести матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге?

Сегодня, 9 июня, Российский футбольной союз объявил, что полуфинальный матч Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге. При этом организация признала, что в регламенте турнира была допущена техническая ошибка.

«При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/2020. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе», — говорится в заявлении РФС.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: согласны ли вы с решением провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге?

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

В другом полуфинале Кубка России сыграют «Химки» и победитель четвертьфинала «Шинник» — «Урал».