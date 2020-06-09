Согласны с решением провести матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге?
Сегодня, 9 июня, Российский футбольной союз объявил, что полуфинальный матч Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге. При этом организация признала, что в регламенте турнира была допущена техническая ошибка.
«При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/2020. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе», — говорится в заявлении РФС.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: согласны ли вы с решением провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге?
Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».
В другом полуфинале Кубка России сыграют «Химки» и победитель четвертьфинала «Шинник» — «Урал».
РФС утвердил регламент рестарта РПЛ и Кубка России. Командам разрешат делать по 5 замен
- 9 июня 2020
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