РФС утвердил досрочное завершение сезона в первенстве молодёжек
Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил досрочное завершение сезона в первенстве молодёжных команд, сообщается в телеграм-канале организации.
По итогам розыгрыша чемпионом было признано московское «Динамо», которое на момент приостановки соревнований занимало первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.
В молодёжном первенстве было сыграно 22 тура. На втором месте в турнирной таблице располагался ЦСКА (43 очка), на третьей строчке — «Локомотив» (40). В прошлом сезоне чемпионом молодёжного первенства стал ЦСКА.
Молодёжное первенство России, как и Российская Премьер-Лига, было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата страны запланировано на 19 июня.
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