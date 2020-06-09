Федун: «Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось Вилкова поставить

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение исполнительного комитета Российского футбольного союза провести матч красно-белых с «Зенитом» в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге.



«Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует, и менять правила по ходу, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое число людей воздержалось.



Понятно, что «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке России пройдёт в Санкт-Петербурге