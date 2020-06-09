Первый тур РПЛ после возобновления сезона будет посвящён врачам

Российский футбольной союз объявил 23-й тур Российской Премьер-Лиги туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба организации.

Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтёров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку.

23-й тур станет первым туром после возобновления сезона-2019/2020, который из-за пандемии COVID-19 был приостановлен в середине марта.

Рестарт Премьер-Лиги запланирован на 19 июня. В первый день состоятся две встречи: «Крылья Советов» — «Ахмат» (Самара, начало — в 18:00 мск), «Сочи» — «Ростов» (Сочи, начало — в 20:00 мск).

Матчи чемпионата России смогут посетить болельщики: не больше 10% от общей вместимости стадиона.