Первый тур РПЛ после возобновления сезона будет посвящён врачам

Российский футбольной союз объявил 23-й тур Российской Премьер-Лиги туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба организации.
Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтёров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку.
23-й тур станет первым туром после возобновления сезона-2019/2020, который из-за пандемии COVID-19 был приостановлен в середине марта.
Рестарт Премьер-Лиги запланирован на 19 июня. В первый день состоятся две встречи: «Крылья Советов» — «Ахмат» (Самара, начало — в 18:00 мск), «Сочи» — «Ростов» (Сочи, начало — в 20:00 мск).
Матчи чемпионата России смогут посетить болельщики: не больше 10% от общей вместимости стадиона.
- 9 июня 2020
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