Президент РФС объяснил решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объяснил, почему исполнительный комитет организации решил провести полуфинальный матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге.



«Что касается голосования, исполком в целом поддержал это решение. Несколько человек воздержались, включая меня, один человек был против. Мы рассмотрели вопрос места проведения полуфинала Кубка России. Мы должны признать, что при составлении регламента Кубка на этот сезон была допущена техническая ошибка. На протяжении 10 лет хозяином поля с 1/8 финала был клуб, который провёл меньше матчей на своём поле до этого. Исполком считает, что в этом случае должен быть соблюдён этот принцип, такой же был применён к матчу «Химки» – «Торпедо».



Это решение позволяет сохранить целостность турнира, плюс, на наш взгляд, это более справедливое решение. Так как мы, скорее всего, останемся в формате одного матча в Кубке России, а не двух, то жеребьёвка – не самый хороший вариант. Если это будет, то мы придём к тому, что какой-то клуб вообще не будет играть дома. Поэтому мы выбрали другой вариант», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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