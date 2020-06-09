РФС предложил исключить VIP-ложи из 10-процентной квоты болельщиков

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал об инициативе организации в вопросе допуска болельщиков на матчи после возобновления сезона.



«Ситуация по зрителям на стадионе находится в движении. Всё зависит от ситуации и решения Роспотребнадзора. Известно, что Москва дала на это разрешение. Инициатива об исключении VIP-лож из 10%, с которой мы вышли, заключается в том, что клубы хотят заполнять полностью ложи из-за экономической составляющей. А ложи, по нашим расчётам, – это 2% от 10%, что не очень справедливо по отношению к остальным болельщикам.



У VIP-лож отдельные входы и выходы, поэтому их использование не увеличит риск для болельщиков. Со стороны клубов должны быть реализованы меры: наличие барьерного стекла в ложах, влажная уборка с дезинфекторами, ультрафиолетовые лампы. Если все меры будут приняты, это позволит использовать ложи, но не ухудшить ситуацию. С инициативой мы вышли, надеемся, что она будет поддержана Роспотребнадзором», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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