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«Кто составлял регламент?!» Мостовой — о выборе места проведения матча «Зенит» — «Спартак»

«Кто составлял регламент?!» Мостовой — о выборе
«Кто составлял регламент?!» Мостовой — о выборе места проведения матча «Зенит» — «Спартак»
Футбол / Кубок России 0

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Российского футбольного союза провести полуфинальный матч Кубка страны «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.

«Непонятно, откуда этот регламент, кто его составлял?! Почему нельзя было сразу прописать всё. Если бы решили проводить финал на поле «Спартака», недовольны были бы болельщики «Зенита». Лучше бы выбрали тогда нейтральное поле или провели жеребьёвку. А вообще, должно быть заранее решено, кто и где играет. Непонятно, почему этого не сделали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В другом матче 1/2 финала Кубка России сыграют «Химки» и победитель четвертьфинала «Шинник» — «Урал», который состоится 24 июня.

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