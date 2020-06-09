Клубы РПЛ попросили перенести начало нового сезона на 9-10 августа

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о вопросах, рассмотренных на сегодняшнем заседании исполнительного комитета.
«Вопрос пересмотра лимита на легионеров на исполкоме не обсуждался. Конкретная дата начала следующего сезона будет определена позже, начаться он должен в августе. Было пожелание от представителей клубов начать новый чемпионат 9, 10 августа. Планируется, что трансферное окно откроется в конце июля. Мы будем ходатайствовать перед УЕФА, чтобы нам было предоставлено 12 недель, а не восемь», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сообщалось, что начать сезон-2020/2021 планируют 2 августа. Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 19 июня.
- 9 июня 2020
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