«Спартак» выступал за жеребьёвку при выборе места проведения игры Кубка России с «Зенитом»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что «Спартак» и «Зенит» не поддержали вариант с проведением полуфинала Кубка России на нейтральном стадионе.
Сегодня, 9 июня, организация признала, что в регламенте турнира на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка, и объявила, что встреча красно-белых с сине-бело-голубыми состоится в Санкт-Петербурге.
«Вариант с проведением матча «Зенит» — «Спартак» на нейтральном поле не был поддержан. У каждого клуба было своё понимание написанного в регламенте. Каждый придерживался своего мнения. «Зенит» видел матч на поле у себя, «Спартак» был за жеребьёвку», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В другом матче 1/2 финала Кубка России сыграют «Химки» и победитель четвертьфинала «Шинник» — «Урал».
- 9 июня 2020
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