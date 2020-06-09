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«Комментарий на грани». Президент РФС отреагировал на слова Леонида Федуна

«Комментарий на грани». Президент РФС отреагировал
«Комментарий на грани». Президент РФС отреагировал на слова Леонида Федуна
Футбол / Кубок России 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна, оставшегося недовольным решением исполнительного комитета организации провести матч красно-белых с «Зенитом» в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге.

«Мы знаем Федуна как эмоционального человека, переживающего за «Спартак». Но вы же прекрасно понимаете, что решения не продавливаются в пользу «Зенита». Если бы это было так, то чемпионат был бы завершён, а на грудь футболистов «Зенита» были бы повешены золотые медали. Данный комментарий Федуна на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь.

РФС совершил ошибку в регламенте, и любое решение подвергнется критике. И оно подверглось. Но мы действительно считаем, что наше решение – справедливое», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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