«Комментарий на грани». Президент РФС отреагировал на слова Леонида Федуна

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна, оставшегося недовольным решением исполнительного комитета организации провести матч красно-белых с «Зенитом» в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге.
«Мы знаем Федуна как эмоционального человека, переживающего за «Спартак». Но вы же прекрасно понимаете, что решения не продавливаются в пользу «Зенита». Если бы это было так, то чемпионат был бы завершён, а на грудь футболистов «Зенита» были бы повешены золотые медали. Данный комментарий Федуна на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь.
РФС совершил ошибку в регламенте, и любое решение подвергнется критике. И оно подверглось. Но мы действительно считаем, что наше решение – справедливое», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 9 июня 2020
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