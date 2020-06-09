Граждане Евразийского союза перестанут считаться легионерами в РПЛ с сезона-2020/2021
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв рассказал об изменениях в правилах определения легионеров.
«Приказ министра спорта, по которому граждане Евразийского союза перестают считаться легионерами, был подписан ещё в прошлом году. Он вступит в силу с 1 августа. Таким образом, новый сезон начнётся с учётом этих изменений», — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В состав Евразийского союза помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновить чемпионат было решено 19 июня.
Клубы РПЛ попросили перенести начало нового сезона на 9-10 августа
- 9 июня 2020
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