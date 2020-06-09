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Президент РФС: мы не можем запретить проведение товарищеских матчей

Президент РФС: мы не можем запретить проведение товарищеских матчей
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал проведение клубами Премьер-Лиги товарищеских матчей.

«Мы не можем запретить проведение товарищеских матчей. Но, насколько мы знаем, разрешения от Роспотребнадзора на проведение таких встреч были получены», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что «Рубин» и «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч в Казани. Клубы не дождались разрешения от местных властей и договорились провести встречу втайне. Матч прошёл накануне, 8 июня, на стадионе «Ак Барс Арена». Итоговый счёт встречи неизвестен.

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 19 июня.

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