«Если Ефремов был за рулём, он будет сидеть». Ловчев — о смертельном ДТП в центре Москвы

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на аварию в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова.
Ефремов на Grand Cherokee с превышением скорости пересёк двойную сплошную и на встречной полосе врезался в другой автомобиль. В результате полученных травм водитель «Лады» скончался. На видео с места аварии заметно, что актёр был в состоянии алкогольного опьянения.
«Когда-то сажали и Эдуарда Стрельцова (за изнасилование), и Кокорина с Мамаевым, которые заблудились. И когда была ситуация с молодыми людьми, многие требовали их простить, я же на всех передачах говорил: «Мы все хотим жить в правовом государстве».
Я дружу и с Дмитрием Назаровым, и с Игорем Золотовицким, и с другими великими актёрами. У меня есть и несколько фотографий с Михаилом Ефремовым. Я люблю этого актёра, люблю его смелость, с которой он пишет свои стихи.
Я видел видео, в каком он находился состоянии — алкогольного опьянения. Если он был за рулём, то это безобразие, и он будет сидеть. Я всё-таки думаю, что мы движемся в сторону правового государства», — цитирует Ловчева News.ru.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 9 июня 2020
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