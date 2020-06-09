Павлюченко поддержал Федуна, раскритиковавшего решение РФС по матчу «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение Российского футбольного союза провести матч красно-белых с «Зенитом» в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге, а также поддержал владельца московского клуба Леонида Федуна.
«РФС берёт за основу решения матч «Химки» – «Торпедо». Но при всём уважении к этим клубам «Спартак» и «Зенит» – матч чуть другого уровня. Такие игры не должны проходить ни в Москве, ни в Питере. Пускай в Сочи играют или где-нибудь ещё (смеётся). Если бы изначально жеребьёвка прошла так, что матч должен состояться в Санкт-Петербурге, тогда ладно.
Наверное, соглашусь с Федуном. Это неправильно – у «Зенита» преимущество, они играют дома при своих болельщиках. Но уже ничего не поменяешь. «Спартаку» хочется пожелать хорошего настроя. Пускай команда соберётся, докажет Федуну и руководству, чтобы лишние разговоры ушли», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 9 июня 2020
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