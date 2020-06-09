«Чемпионат» запустил «Высшую лигу» — проект о врачах-болельщиках

Спорт невозможен без героев. В последние три месяца мы очень соскучились по спортсменам и возможности болеть за них, переживать за результат и просто радоваться победам. В трудный период мировой самоизоляции на первый план заслуженно вышли другие люди – врачи.



Проект «Высшая лига: Герои нашего времени» – это обновляемая страница с историями врачей, медбратьев и медсестёр, волонтёров. Таких же фанатов спорта, как и мы все. Нажимайте на фамилию героя и читайте его историю. Если вы хотите рассказать о своём знакомом или близком человеке, чья история, на ваш взгляд, заслуживает места в проекте, напишите нам в специальную форму.



Антон Сучков, управляющий директор «Чемпионата», прокомментировал важность этого проекта: «Во время борьбы с коронавирусом мы узнавали новые истории о том, как пользователи «Чемпионата» – спортивные болельщики – находятся на передовой этой борьбы. Мы обычно рассказываем только о жизни, связанной со спортом, но сегодня, запуская проект «Высшая лига», хотим поведать о врачах-болельщиках, которые каждый день выходят на борьбу с вирусом и спасают жизни людей. Это наша благодарность им за их работу. Спорт возвращается, но спасённые жизни – самое важное в этот непростой для мира период».