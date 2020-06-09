Радченко — о словах Федуна: нужно быть поспокойнее, он всё-таки от коронавируса выздоровел

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал решение Российского футбольного союза провести полуфинальный матч Кубка страны «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.
«Решение с полуфиналом Кубка в Санкт-Петербурге — обдуманное. Вряд ли оно принималось в одностороннем порядке. Уверен, что в разговоре принимало участие много сторон, которые, взвесив все за и против, приняли такое решение.
Всё было честно и справедливо, в наше время не может быть каких-то махинаций. А читать, что «Зенит» продавливает свои решения в РФС, — смешно. Всегда было так, что тот, кто не согласен с решениями, будет искать закулисные игры.
Мы знаем, что последние высказывания Федуна слишком эмоциональные. Хочу пожелать ему здоровья, он выздоровел от коронавируса всё-таки. Нужно быть поспокойнее», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 9 июня 2020
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