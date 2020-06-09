Марио Балотелли не пустили на тренировку «Брешии»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли не смог попасть на сегодняшнюю тренировку команды.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 29-летний футболист приехал на занятия, но не смог попасть на базу. Представители клуба не пустили Марио, поскольку его справка о болезни истекает лишь завтра.



На видео, опубликованном журналистом Давиде Дзанелли в «Твиттере», разочарованный Балотелли отходит от входа на базу «Брешии» и садится в машину.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее сообщалось, что Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Клуб направил форварду документ, извещающий о том, что он уволен. Утверждалось, что причиной стал отказ Марио от физических тестов, которые игроки обязаны проходить после длительных перерывов. Сам Марио заявлял, что не появлялся на тренировках из-за болезни и даже выслал в офис «Брешии» справку о своей недееспособности.