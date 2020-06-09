Марио Балотелли не пустили на тренировку «Брешии»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли не смог попасть на сегодняшнюю тренировку команды.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 29-летний футболист приехал на занятия, но не смог попасть на базу. Представители клуба не пустили Марио, поскольку его справка о болезни истекает лишь завтра.
На видео, опубликованном журналистом Давиде Дзанелли в «Твиттере», разочарованный Балотелли отходит от входа на базу «Брешии» и садится в машину.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее сообщалось, что Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Клуб направил форварду документ, извещающий о том, что он уволен. Утверждалось, что причиной стал отказ Марио от физических тестов, которые игроки обязаны проходить после длительных перерывов. Сам Марио заявлял, что не появлялся на тренировках из-за болезни и даже выслал в офис «Брешии» справку о своей недееспособности.
- 9 июня 2020
-
17:28
-
17:18
-
17:14
-
17:00
-
16:53
-
16:42
-
16:32
-
16:13
-
16:08
-
16:06
-
15:59
-
15:56
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:23
-
15:13
-
15:07
-
15:03
-
14:57
-
14:47
-
14:46
-
14:38
-
14:26
-
14:22
-
14:06
-
14:00
-
13:38
-
13:19
-
13:13
-
12:43
-
12:21
-
12:00
-
11:59