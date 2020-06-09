Александр Зинченко назвал бредом информацию о желании получить российский паспорт

Защитник «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко опроверг слова футбольного агента Олега Ерёмина, который заявил, что ранее футболист хотел получить паспорт гражданина Российской Федерации.
«Был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Насколько я знаю, такое желание было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и поступило приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали», — цитирует Ерёмина «Брутальный футбол» на своей странице в «Инстаграме».
«Бред», — коротко прокомментировал публикацию Зинченко.
Пост «Брутального футбола»
Фото: «Инстаграм»
Александр — воспитанник донецкого «Шахтёра». За молодёжную команду «горняков» украинец выступал с 2010 по 2014 год. Затем Зинченко уехал в Россию, где провёл полтора года в «Уфе». После завершения сезона-2015/2016 защитника приобрёл «Манчестер Сити».
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