Уткин — о решении РФС: мне кажется, вы обалдели, друзья мои. Кто наказан за просос?

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале подверг критике Российский футбольный союз после решения провести полуфинальный матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге.



«Решение РФС о том, где играть полуфинал Кубка «Спартак» – «Зенит», очень показательно. Сам вопрос, в общем-то, не стоит выеденного яйца. Кубок есть Кубок, раз играется из одного матча, рано или поздно важный матч играть на выезде, а там на круг выйдет поровну так или иначе. В пользу чего этот аргумент? Правильно, в пользу того, чтоб монетку кинуть.



Но это ладно. К этому вернёмся, может, если будет интересно. Существенно другое: РФС признал ошибку, регламент оказался с дырой, причём прямо на месте полуфинала двух самых популярных команд России. При этом оказалось, что ошибку заметили уже раньше, перед матчем «Торпедо» с «Химками». И как-то сыграли. Хотя, в общем-то, ясно, что уже тогда надо было признавать ошибку и решать её каким-то образом. Но теперь почему-то, говоря об ошибке, на решение в связи с игрой «Химок» с «Торпедо» практически опираются как на прецедент. Мне кажется, вы обалдели, друзья мои.



Собственно, почему сейчас история с кубковым регламентом обсуждалась специально, а несколько месяцев назад – нет? Очевидно. Разница только в понтах (это если долго не подыскивать нужное слово). Так тогда, любезные мои, и решайте ввиду понтов. Дабы успокоить ситуацию. Монетку бросили – и… Но вместо этого всё происходит так, как мы любим. Сперва проблему прячут. Может, обойдётся – хотя как она обойдётся, матчи чем дальше, тем важнее. Потом, когда прятать больше нельзя, принимают спущенное на тормозах решение («Торпедо» без стадиона, ему одни Химки, где играть), а потом его же используют как прецедент. Ок. А кто вообще отвечает за такую ошибку? В РФС отделы есть на все случаи жизни. Кто наказан за просос? Регламент написать – вещь, вообще говоря, несложная», — написал Уткин.

Президент РФС объяснил решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге