Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко избран членом исполкома украинской ассоциации футбола, сообщает пресс-служба организации.
На должности первых вице-президентов УАФ избраны Алан Плиев и Анатолий Демьяненко. На должности вице-президентов УАФ избраны Александр Шевченко и Юрий Записоцкий, который будет занимать две должности — вице-президента и генерального секретаря. На должности членов исполкома УАФ избраны Виктор Межейко, Евгений Дикий, Александр Зинченко, Тарас Герула и Василий Заторский.
23-летний Зинченко является уроженцем города Радомышль, Житомирская область Украины. Футболист является воспитанником донецкого «Шахтёра». Ранее выступал за «Уфу». На правах аренды играл за ПСВ. За сборную Украины сыграл 31 матч и забил четыре гола.
- 9 июня 2020
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