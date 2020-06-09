Высказывания Неймара в адрес возлюбленного его матери проверят на предмет гомофобии

ЛГБТ-активист Агрипино Магальес нанял юриста, чтобы проверить высказывания нападающего «ПСЖ» Неймара в адрес возлюбленного своей матери Тьяго Рамоса на предмет гомофобии, сообщает Terra.
Ранее стало известно, что Неймар узнал о госпитализации молодого человека в одну из больниц Бразилии с порезами на руке. Футболист выяснил, что Рамос получил травму руки из-за ссоры с его матерью Надин Гонсалвес. Узнав об этом, бразилец назвал оппонента «гомосексуалистом», хотя тот является открытым бисексуалом. Мама Неймара сказала бразильцу, что Рамос травмировался из-за падения с лестницы, но футболист ей не поверил.
По информации источника, если факт гомофобии будет подтверждён, активист намерен подать на Неймара заявление в полицию.
Ранее в октябре 2019 года в Испании Тьяго Рамос обвинялся в нападении на свою 44-летнюю бывшую возлюбленную, которая встречалась с киберспортсменом на протяжении восьми месяцев.
- 9 июня 2020
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