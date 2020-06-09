Н'Голо Канте вернулся к тренировкам в общей группе «Челси»

Французский полузащитник «Челси» Н'Голо Канте вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает The Telegraph.



По информации источника, игрок участвовал в командных занятиях, которые проходили вчера и сегодня. Напомним, ранее Канте тренировался по индивидуальной программе и избегал групповых занятий, так как боялся заразиться коронавирусом и заразить свою семью. Сообщается, что лондонскому клубу удалось повлиять на решение полузащитника, который согласился, что возвращение на поле не принесёт вреда его здоровью.



Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. В нынешнем сезоне 29-летний Канте принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (16 — в основном составе), в которых стал автором трёх голов.

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