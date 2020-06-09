«Нас не остановить!» Сёмин поделился фото первой футболки из своей линии одежды

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин представил первую футболку из своей линии одежды.
«Дорогие друзья! Наша первая футболка готова! Мы очень довольны. 9 июня с 12:00 стартует продажа первой серии футболок. Друзья, нас не остановить!» — написал Сёмин в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Юрия Сёмина в «Инстаграме».
Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009 по 2010 год. Под руководством специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
- 9 июня 2020
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