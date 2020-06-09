«Амьен» и «Тулуза» могут остаться в Лиге 1

Государственный совет Франции признал законной классификацию команд в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2019/2020, но заблокировал перевод «Тулузы» и «Амьена» в Лигу 2, сообщает Get French Football News.



По информации источника, теперь руководство Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) должно пересмотреть формат турнира на следующий сезон. Существует вероятность, что LFP подаст апелляцию на это решение.



Напомним, сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции. Во французской Лиге 1 было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице, в Лигу чемпионов выходят «Пари Сен-Жермен», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».

Внутреннее трансферное окно во Франции откроется 8 июня