Созин: ошибка в регламенте РФС? Бывает, все ошибаются. Пусть «Спартак» играет в Питере

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение РФС о проведении в Санкт-Петербурге полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».



«Ситуация с полуфиналом Кубка «Зенит» — «Спартак» реально очень сложная. Недовольные остались бы в любом случае. Я, конечно, не хочу указывать членам исполкома, как себя вести, но жребий был бы справедливым решением. Что касается слов Федуна, то мне это напомнило фразу Садырина в сторону «Спартака»: «Да будете вы чемпионами, успокойтесь». Она была сказана с тем же намёком, раньше в продавливании решений обвиняли «Спартак», но времена меняются. Так что эмоциональные и недовольные будут всегда.

А слова Федуна про Вилкова… Говорят, у каждой команды есть свои судьи, можно это даже по статистике проверить. Нужно ли наказать того, кто допустил ошибку? Все ошибаются, бывает. Решение принято, назад пути нет – пускай «Спартак» и «Зенит» играют в Питере. Комитет по этике вряд ли будет рассматривать слова Федуна, так как нужен запрос от Дюкова – а он сказал, что обращаться к нам не собирается», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.