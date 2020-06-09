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Малафеев высказался о решении провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге

Малафеев высказался о решении провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге
Футбол / Кубок России 0

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение РФС о проведении в Санкт-Петербурге полуфинального матча Кубка России между петербургским клубом и «Спартаком».

«Если ошибка в регламенте есть, то, наверное, логичнее было бы провести жеребьёвку. Сделать это стоило, чтобы убрать все рассуждения о предвзятости данного решения. Но повода для беспокойства нет. Команды находятся в равных условиях при игре дома или в гостях, ведь 10% зрителей не так сильно могут эмоционально повлиять на ход игры. Тем более полуфинал Кубка будет чуть позже, команды адаптируются к условиям. Что домашний, что выездной матч будет игрой на равных», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

А. Кержаков прокомментировал решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге
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