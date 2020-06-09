«Спартак» расстался с Шишкиным, Дьяковым и ещё 7 игроками

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что вторую команду покинули защитники Виталий Дьяков и Роман Шишкин, а также ещё семь футболистов.

«Совсем скоро «Спартак-2» и молодёжный состав начнут подготовку к новому сезону. А пока мы хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб. Это воспитанник спартаковской академии Пётр Володкин и капитан дубля в завершённом сезоне Максим Калачевский, игроки молодёжного состава — Артём Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты «Спартака-2» — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин. Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу. Мы ещё раз всех благодарим и желаем успехов!» — говорится в «твиттере» «Спартак» молодёжный".