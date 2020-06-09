«Чайка» объявила о переходе защитника Владимира Хозина
Защитник «Нижнего Новгорода» Владимир Хозин перешёл в «Чайку», сообщается на официальном сайте клуба из села Песчанокопское.
Условия сделки не разглашаются. Футболист подписал с клубом двухлетний контракт.
«Рад вернуться домой! С 18 лет играл в разных городах, и вот наконец я на Дону! Очень хочу вместе с «Чайкой» решать большие задачи и радовать болельщиков победами. Перед переходом в команду я, конечно, имел представление о «Чайке», её владельце – Андрее Ивановиче Чайке. Клуб хорошо себя зарекомендовал в дебютном сезоне в Первом дивизионе. Мы уже пообщались с Магомедом Мусаевичем Адиевым, он рассказал о моей роли в команде. Мне импонирует футбол, который он прививает. Сделаю всё, чтобы быть полезным «Чайке»!» — сказал Хозин.
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