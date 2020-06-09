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Зелимхан Бакаев провёл тренировку в общей группе «Спартака»

Зелимхан Бакаев провёл тренировку в общей группе «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 9 июня, «Спартак» провёл две тренировки на базе в Тарасовке в преддверии возобновления сезона в чемпионате России, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Перед началом утреннего занятия команда пропустила через традиционный «коридор» вратаря Артёма Поплевченкова, которому исполнилось 20 лет, и полузащитника Зелимхана Бакаева — таким образом партнёры поздравили его с возвращением в общую группу.

22 мая футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. 7 июня стало известно, что футболист вылечился от коронавируса.

Напомним, нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 19 июня.

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