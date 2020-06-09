Дюков рассказал о проекте помощи клубам в условиях ухудшения экономической ситуации

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о проекте помощи футбольным клубам в условиях ухудшения экономической ситуации.



«РФС вышел на Правительство Российской Федерации с рядом предложений, которые могли бы помочь преодолеть кризис. Кризис — громкое слово, но финансовая ситуация в клубах стала значительно более тяжёлой. В прошлый раз мы уже рассказывали про инициативы — это и сохранение бюджетного финансирования, и отсрочка по уплате налогов.



Мы предложили ряд изменений в налоговое законодательство и для спонсоров, и для клубов. Там целый набор предложений, которые были направлены в соответствующие органы власти. Решения ещё не приняты», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

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