Дюков рассказал о проекте помощи клубам в условиях ухудшения экономической ситуации
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о проекте помощи футбольным клубам в условиях ухудшения экономической ситуации.
«РФС вышел на Правительство Российской Федерации с рядом предложений, которые могли бы помочь преодолеть кризис. Кризис — громкое слово, но финансовая ситуация в клубах стала значительно более тяжёлой. В прошлый раз мы уже рассказывали про инициативы — это и сохранение бюджетного финансирования, и отсрочка по уплате налогов.
Мы предложили ряд изменений в налоговое законодательство и для спонсоров, и для клубов. Там целый набор предложений, которые были направлены в соответствующие органы власти. Решения ещё не приняты», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.
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