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Серхио Рамос серьёзно изменил имидж во время карантина

Серхио Рамос серьёзно изменил имидж во время карантина
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос значительно изменил имидж во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Футболист отрастил волосы и бороду.

«Витамин D», — написал Рамос на своей странице в «Инстаграме».

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 25 матчах чемпионата Испании (25 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

«Реал», набрав в 27 турах 56 очков, занимает второе место в чемпионате Испании. Следующий матч клуб проведёт 14 июня на своём поле с «Эйбаром».

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