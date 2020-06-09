Лильо стал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил, что Хуан Мануэль Лильо вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.



«Я счастлив стать частью тренерского штаба „Манчестер Сити“. Мы с Пепом знакомы уже много лет, и я рад поработать с ним в этом большом клубе. „Манчестер Сити“ добивался серьёзных успехов в последние сезоны. Надеюсь, что смогу внести важный вклад в будущие успехи клуба» — отметил Лильо.

Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити»

Ранее Лильо возглавлял китайский клуб «Циндао Хуанхай», однако был вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам. Гвардиола провёл последний сезон в качестве игрока в мексиканском клубе «Дорадос» под руководством Лильо.

Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Премьер-лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен. Возобновится чемпионат 17 июня.