Лильо стал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил, что Хуан Мануэль Лильо вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.
«Я счастлив стать частью тренерского штаба „Манчестер Сити“. Мы с Пепом знакомы уже много лет, и я рад поработать с ним в этом большом клубе. „Манчестер Сити“ добивался серьёзных успехов в последние сезоны. Надеюсь, что смогу внести важный вклад в будущие успехи клуба» — отметил Лильо.
Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Ранее Лильо возглавлял китайский клуб «Циндао Хуанхай», однако был вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам. Гвардиола провёл последний сезон в качестве игрока в мексиканском клубе «Дорадос» под руководством Лильо.
Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Премьер-лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен. Возобновится чемпионат 17 июня.
- 9 июня 2020
-
20:32
-
20:17
-
20:15
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:30
-
19:27
-
19:05
-
19:01
-
18:45
-
18:30
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:16
-
18:03
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
17:28
-
17:18
-
17:14
-
17:00
-
16:53
-
16:42
-
16:32
-
16:13
-
16:08
-
16:06
-
15:59
-
15:56
-
15:50
-
15:35
-
15:30