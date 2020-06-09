Широков: мне жалко Ефремова, он не справился с тяжёлой болезнью

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал инцидент с участием актёра и болельщика красно-белых Михаила Ефремова.
«Пьяный человек нанёс такой ущерб другому человека, что тот умер. И не важно, Ефремов это или кто-то ещё. Каким бы он ни был хорошим актёром, его должны судить по всей строгости закона.
Мне жалко Ефремова, эта авария — следствие тяжёлой болезни, он с ней не справился. К сожалению, родные ему тоже помочь не смогли. Но это не отменяет того, что он сделал. Представьте, как жить семье погибшего? О них почему-то никто сейчас не говорит», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
8 июня Ефремов, находясь в своём автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулём которой сидел курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Ефремов практически не пострадал, а Захаров получил многочисленные травмы и впоследствии скончался в больнице.
- 9 июня 2020
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