Вячеслав Малафеев принял участие в тренировке по боксу
Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев принял участие в тренировке по боксу с основателем Ursa PR Зауром Мамедовым.
«Ударно поработали с Зауром Мамедовым. Лето в городе», — написал Малафеев в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил о своём уходе из клуба.
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