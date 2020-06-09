Широков: с чего властям возвращать самоизоляцию? Если неправильно проголосуем?

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков отреагировал на снятие режима самоизоляции в Москве.

«Отменили самоизоляцию, но всё равно есть недовольные? Они всегда будут. Раньше говорили, дескать, чего тянем, а теперь обвиняют властей в спешке. А власти молодцы в том плане, что выход из самоизоляции прописали грамотно: всем понятно, когда и что открывается. Людям сейчас всё понятно.



Нет ли страха, что люди теперь выйдут на улицу в большом количестве? Не забывайте, что у нас есть масочный режим, да и последние две недели люди и так ходили, сколько хотели. Сознательность у народа поднялась, так что опасений у меня нет.



Скоро у нас парад и голосование, но не думаю, что это ключевой момент в снятии самоизоляции. Решение хоть и запоздалое, но логика в нём есть. А через две недели будет понятно, снижается ли количество заболевших. В соцсетях боятся, что могут вернуть самоизоляцию после голосования за поправки в Конституцию? А с чего властям её возвращать? Если проголосуем неправильно (смеётся)? Всплеска после голосования я не жду, люди же туда придут в масках, обниматься никто не собирается. Тем более многие вообще онлайн проголосуют», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.