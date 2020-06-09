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«Тренеру важно знать не только футбольные новости». Евсеев пообщался с легионерами «Уфы»

«Тренеру важно знать не только футбольные новости». Евсеев пообщался с легионерами «Уфы»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об общении с легионерами команды.

«После тренировки поговорил с нашими иностранцами про то, как они пережили пиковые недели коронавируса. Словенцы говорят, что у них было всё спокойно. После прилёта — две недели карантина, потом уже они могли свободно перемещаться по стране. Кто-то уехал на юг, ближе к морю, кто-то остался дома. Никакого строгого режима. Неделчару в Румынии тоже просидел две недели на карантине. Но там государство более жёстко отслеживало происходящее. Более строгий режим, обязательные маски и перчатки.

Тренеру важно знать не только футбольные новости и состояние дел в команде. На тренировке они игроки, потом — просто люди. Узнал настрой ребят, которые только присоединились к общей группе. Он боевой, хороший. У каждого свои проблемы, у каждого свои стремления. Будем двигаться дальше», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Вадим Евсеев признался, что был приятно удивлён формой легионеров «Уфы»
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