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Мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов

Мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда сообщил, что испанская столица готова провести финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

«Знаю, что идут обсуждения. Хочу заявить, что мэрия Мадрида полностью поддерживает идею проведения финала Лиги чемпионов в городе. У нас адекватные условия в плане безопасности. Мы обладаем необходимой инфраструктурой и службами для её поддержания.

Это дало бы сигнал всему миру, что, несмотря на пережитую драму, Мадрид не сдался и приходит в себя", — приводит слова Мартинеса-Алмейды The Guardian.

Ранее сообщалось, что Лига чемпионов может быть доиграна в рамках мини-турнира. Двухматчевое противостояние в раундах плей-офф начиная с 1/4 финала планируется отменить, а команды будут определять победителя в одной встрече.

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